中新社茂名2月5日電 題：僑鄉打窯：找回兒時記憶的年味

作者 梁盛 陳子楷

在僑鄉廣東茂名雞年春節假期，一家大小、同學聚會、鄰里鄉親結伴到村野鄉間打窯燒烤的圖片刷爆了朋友圈，滿滿都是兒時記憶的年味。

5日上午，記者在茂名林頭鎮綠洲農莊看到，儘管春節假期已經結束，仍有不少返鄉過年未踏歸途的鄉里，三五成群拾柴生火，刨泥打窯。

在深圳市龍崗區從事運輸業的戴木生說，自己外出打拚多年，打窯燒烤這種充滿童趣的活兒，只有小時候過年才會有。那時家裡窮，過年除了吃年籺（粵西的傳統美食），最大的樂趣就是打窯煨番薯，燒烤則是有錢人家小孩的事。近幾年，厭倦了大都市喧囂的人們，總愛借節日清閑，找一隅鄉野曠地扎堆打窯，從傳統的煨番薯到煨雞、煨竹筒飯等，燒烤也從過去的烤粟米到烤海鮮，甚至烤全羊。新春時節，大家更樂此不疲，在幾分野性與隨意的歡樂中，找回兒時的年味。

綠洲農莊的工作人員說，打窯、燒烤是該農莊農家樂主打活動，從場地到食材，隨到隨有，極其方便，每年的春節前後，生意特別火爆，遊客以外出鄉親居多。

記者放眼四望，只見遠近各處的山坡及魚塘邊，都是大大小小已成型或正在築疊的泥窯，微風吹過，還時不時聞到陣陣烤魚的香氣。

從珠海市鬥門返鄉過年的劉海明告訴記者，打窯時，先在泥地里挖個坑基，然後圍著坑基用泥團疊起圍成一個小堆，留個加柴火的窯口。窯的大小根據要煨的材料而定，煨的食材多自然要疊得大點，食材少就疊小點，反正能把全部食材都放進去，又不因太大浪費空間就行。窯必須要疊得穩固，泥團不能太鬆散，否則燒熱過程泥頭爆裂就有塌窯的可能。只要疊得穩固，就算加柴火燒的過程中不小心撞到窯也不會輕易塌掉，保存熱量也會更好。

隨後，加柴火將窯的泥團燒到變黑、發熱變紅，然後將食材快速放進窯里，迅速將窯擊破、搗爛，將食材深埋底下，通過碎泥的熱氣將食材焗熟。這種最原始最天然的泥土火焗，焗出來的食品香噴噴的。

就在劉海明說話的當兒，一陣短促的噼里啪啦的鞭炮聲傳來，不遠處，打窯煨雞的一家四口正在用錫紙將已腌制好的雞包起，旁邊就是燒得透體通紅的泥窯。原來，放鞭炮是用來慶祝打窯成功的。

劉海明補充說，「煨雞跟煨番薯不同，因為雞隻個體大，泥窯燒好后，要先將窯泥打碎成粉，然後用其覆蓋雞隻，約半小時后就可以享用了。鄉野之間，快樂就是如此簡單。」（完）