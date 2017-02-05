中新社濰坊2月5日電 題：四代鐵路世家與膠濟鐵路百年老站的不解情緣

作者 李欣 沙見龍

濰坊市坊子火車站是膠濟鐵路上保存最完整的百年老站之一，距今已經走過了114年的滄桑歲月。坊子車站1984年退出客運歷史舞台，不再辦理客運業務，成為支線三等小站。

徐世榮今年89歲，從他父親開始一家四代都是鐵路工人，他們一家見證了坊子火車站的繁榮與歷史，也見證了中國鐵路的發展與變化。

徐世榮的父親徐寶山生於1874年，1906年徐寶山作為修鐵路的勞工來到濰坊坊子，並在坊子紮根。1942年，14歲的徐世榮到坊子機務段做了一名鐵路工人。1977年7月1日，徐世榮的二兒子徐中林接替父親成為坊子機務段的一名鐵路工人，負責給蒸汽機車加煤。而如今，徐世榮的孫子徐嘯昆也已在青島電務段濰坊信號車間負責信號管理工作，成為了「鐵四代」。

從1906年父親自膠州老家來到這條名為「茉莉街」的坊子站工作，時光已經悄然走過了百年。「從父親、到我，再到兒子、孫子，我們一家四代見證了坊子百年老站的變遷，也見證了中國鐵路百年的發展歷史。」談到一輩子沒離開過的鐵路，徐世榮總有說不完的話。

徐世榮在坊子機務段當過保役，負責打掃衛生、干雜活，後來學習維修養護機車。1949年新中國成立，徐世榮如願以償開上了火車頭，1952年，徐世榮參加了第一次鐵路「春運」。徐世榮說：「那時候還沒有『春運』的概念，但是到了春節前後，老百姓也都集中出行，坐火車探親訪友，火車少速度慢，但每趟車都是滿滿的人。」

自1984年7月，因膠濟鐵路雙線線路改造，坊子站改為支線車站，客運列車不再經過坊子，徐中林就被調往青島西車務段濰坊站做客運員。徐中林在鐵路工作了近40年，親歷了中國鐵路機車從蒸汽機車、內燃機車再到電力機車發展史，也經歷了改革開放之後的每一個鐵路「春運」。

徐中林談起中國鐵路的每一個時間節點都印象深刻，「20世紀80年代正式有了『春運』的概念，同時蒸汽機車開始逐步被淘汰，從1985年到1996年，鐵路上主要跑的都是東風內燃機車。2007年膠濟客運專線建成后，新的膠濟線開行了開往北京、上海等方向的動車組。」

在接受中新社記者採訪時徐中林說，中國鐵路快速發展之前，大多數旅客徹夜排隊買票、大包小包的行李、車廂滿滿都是人。「那時候不管火車條件如何，只要能上車就行。」而如今網路訂票讓售票廳滿是旅客排隊買票的場景已不多見，旅客的行李也變「輕」了，尤其是高鐵的發展讓旅途更多了些「享受」。

90后的徐嘯昆是「鐵四代」，當自己也開始春節值班時，終於親身體會到了父輩每年春節不能回家團聚時的心情，曾經的不理解和埋怨也「煙消雲散」。

2016年11月16日，全國第一個原址原味建立的膠濟鐵路博物館正式落成。館藏的文物，展示了百年膠濟鐵路發展史，徐世榮把自己珍藏了半個世紀的老電話機、老式座鐘、老煤油燈、當時使用信號燈、油印機等老物件捐給了博物館，作為館藏展出。

徐世榮老人如今每月的退休工資有7000多元(人民幣)，晚年生活安逸幸福。但因為一份無法捨棄的牽掛，讓他依然選擇住在坊子車站附近的平房裡，紅色的磚瓦房、綠色的大鐵門，門上張貼著大大的福字，屋裡掛著祖孫三代鐵路工人的合影。「每天聽聽火車聲，看看『茉莉街』上的人來人往，才踏實」。(完)