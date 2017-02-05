



1月27日，特朗普簽署入境限制令，暫禁全球難民和西亞北非7國公民入境。





此前，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）在《特朗普大筆一揮將這些人拒之門外，蘋果、微軟、臉熟、谷歌都炸了……》一文中，詳細報導了此番禁令在矽谷引起的一大波反對潮。





美國國務院3日證實，入境限制令實施以來，近6萬份簽證已被暫時撤銷，成了廢紙。





一周過去了，這件事情還在發酵。





這不，就在過去的兩天，特朗普和一位聯邦法官「懟」了起來。隨後，美國國土安全部、美國國務院、司法部都加入了這場「戰鬥」。





為了移民，這些部門鬧成一鍋粥





美國時間2月3日，西雅圖聯邦法官詹姆斯·羅巴特（James Robart）裁定，暫停實施特朗普的入境限制令。





據新華社報導，羅巴特指出，華盛頓州和明尼蘇達州都能證明特朗普的行政命令將帶來「即時和無法彌補的傷害」，因此他裁定暫緩執行這一行政命令。裁決立即生效，限制令中所提國家的公民可以正常申請入境美國。





裁決一經宣布，特朗普又立即動用了自己的「武器」——推特。









特朗普連續發佈推特表示：「一位法官解除了（移民）禁令，很多壞人會湧入我們國家。這個決定令人擔憂。」





他還說：「一位法官給潛在的恐怖分子和不懷好意的人打開了國門。」





羅巴特做出裁決后，白宮發言人肖恩·斯派塞迅速在3日晚間發表聲明回應稱，特朗普政府「將尋求緊急叫停這一離譜的判決，並捍衛總統的行政命令。我們認為這一命令具有法律效應，是合適的」。





▲圖片來源：2月3日白宮聲明





事情還沒有結束。美國當地時間2月3日，美國國務院（外交部門）表示，已經開始重新受理禁令影響國家國民遞交的簽證申請。只要簽證有效，相關個人現在可憑簽證訪美。





隨後，美國國土安全部（國安部門）發佈聲明稱，根據聯邦法官的裁定，國安局工作人員將恢復根據標準政策流程的遊客審核，暫停的難民重新安置工作也會重啟。





▲圖片來源：2月4日國土安全部聲明





緊接著，在周六晚間（2月4日），美國司法部就西雅圖聯邦法官詹姆斯·羅巴特的裁決向第九巡迴上訴法庭提起了上訴。





從目前看，特朗普的入境限制令已經驚動了法院和好幾個重要部門。未來，讓人琢磨不透的特朗普還會採用什麼辦法來完成他的執政主張呢？





上任半個月，特朗普真的忙壞了





正式入主白宮僅僅兩周時間，特朗普就簽署了包括8項行政令在內的22項總統令。難怪有媒體稱，特朗普上任后最忙的恐怕就是他手中這支被收藏家估價200美元左右的簽字筆了。





行政令是總統簽署的一項宣布政府政策的文件，在很大程度上與聯邦法律有相同效力。《文匯報》援引美國國會研究處的說法稱，總統通過下達行政令來達到其政策目的、為管理行政機構設定統一的標準、發佈政策概要以影響普通民眾的行為。





美國憲法並沒有明確賦予總統簽署行政令和備忘錄的權力，這也是總統行政令的定義一直比較模糊的原因。而正是因為此，簽署行政令也就按照慣例被認為是總統正式任職后應該擁有的權力，也被廣泛接受為總統權力的內在組成部分之一。





通常而言，總統簽署行政令的目的是要繞過國會，避免相關政策在國會被卡和拖延。





總統發佈行政令的數量並沒有限制，奧巴馬在8年任期內共頒發了277項行政令，喬治·布希簽署了291項、柯林頓簽署了364項。





美國歷史上迄今簽署行政令最多的總統是富蘭克林·羅斯福，在其12年任期內共簽署了3721項行政令。喬治·華盛頓在任期間僅簽署了8項行政命令。





每經小編（微信號：nbdnews）發現，截止目前，特朗普就簽署了8項行政令，包括：





2月3日，簽署放寬對金融業監管的行政令，但沒有公佈細節。





1月30日，簽署行政令，推行美國史上最大幅度削減現有監管的舉措。





1月28日，簽署行政令，要求每個行政部門的提名人簽署道德承諾書。





1月27日，簽署限制7國移民的行政命令。





1月25日，簽署行政令，將沿著美國與墨西哥邊境建造約2000英里的牆。





1月25日，簽署削減聯邦政府向庇護州和庇護城市的撥款。





1月24日，簽署行政令，要求加速重要基建項目的環境審批。





1月20日，正式就職幾個小時后，特朗普就簽署了第一道行政命令，叫停了「奧巴馬醫保」計劃。





高盛給特朗普潑冷水





「讓美國重新偉大」，是特朗普的執政口號。而特朗普在上任之前也宣稱，要通過各種措施，將工作帶回美國，讓企業回到美國。





懷揣對特朗普的期待，美國股市和美元在大選以來瘋漲。但現在，一盆冷水澆到了特朗普的頭上。





據美國媒體CNBC今天（2月5日）報導，投行高盛在向客戶發佈的一份報告中表示，特朗普政策的光環效應曾經給股市帶來希望，推動投資者樂觀情緒，但是這個光環效應正因目前的政治現實變得暗淡。





同時，特朗普現在的政策可能對經濟增長產生負面的影響。





高盛在報告中寫道，特朗普上任只有兩周的時間，但市場已不像他剛上任時那麼積極，有向消極方面發展的風險。





特朗普移民和金融改革的行政命令面臨的阻力越來越大，甚至激起了來自總統所屬的共和黨成員的反對。





此外，特朗普的政策也抑制了投資者的熱情，美國股市在本周經歷了一次過山車行情。









過去5個交易日，美股道瓊斯指數連續兩天暴跌100點以上，但在本周五（2月3日）又大漲186點，重回20000點。





對此，高盛分析稱，市場如此劇震，是因為投資者認為，特朗普的入境限制令與他的親商立場相對立。因為，限制移民相當於限制了勞動力市場，導致勞動力成本增加，這會威脅企業的利潤，甚至最終回給企業的發展帶來風險。





對於未來，高盛預計，特朗普政府最近的一些行政行為顯示，他可能會兌現競選時在貿易和移民方面的承諾，儘管其中一些可能會破壞金融市場和實體經濟。





每經編輯 王嘉琦





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