50年後，當現在的年輕人變成老年人，那時候他們的生活會是什麼樣的？最近有人腦洞大開，以漫畫的形式暢想了一下。

雖然我們老了以後，

應該不會活得這麼「瀟洒」。

但是在大家笑一笑的同時，

希望大家隨著年歲的增長，

還能保持那份年輕時對於生活的熱情，

以及那份「堅信明天會更好「的樂觀態度。





來源：蛙哥漫畫（mh4565）





其他用戶正在看

1.為國還債！300萬國民捐存款馬匹首飾，8歲娃娃也掏出壓歲錢

2.儲戶兌換殘損人民幣，銀行要「非故意損害證明」，警察的回復亮了



3.這幾天，好多人上了更少的班，卻賺到更多的錢……



4.房價漲幅全球第一的中國城市，如今每平方米降價4000元都賣不掉？真相是……









【本文來自微信公眾號「每日經濟新聞」】