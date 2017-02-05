咱們老了這世界會變什麼樣？這組漫畫笑哭你北京新浪網 (2017-02-05 14:50)
50年後，當現在的年輕人變成老年人，那時候他們的生活會是什麼樣的？最近有人腦洞大開，以漫畫的形式暢想了一下。
雖然我們老了以後，
應該不會活得這麼「瀟洒」。
但是在大家笑一笑的同時，
希望大家隨著年歲的增長，
還能保持那份年輕時對於生活的熱情，
以及那份「堅信明天會更好「的樂觀態度。
來源：蛙哥漫畫（mh4565）
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