



剛剛過去的春節假期，無數人上演了說走就走的旅行，但貴陽一家醫院的科室主任則為此上了頭條，因為陪他「說走就走」的是64名精神疾病患者。





2月4日，貴航貴陽醫院發佈聲明稱，經警方確認，1月30日該院64名患者被精神科主任楊紹雷帶離至貴陽市第六人民醫院（以下簡稱貴陽六醫院），目前患者具體情況不明。





▲貴陽貴航醫院 圖片來源：貴陽貴航醫院官網





醫生帶領患者集體「出走」實屬罕見。這一事件背後究竟隱藏著怎樣的矛盾？每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者調查發現，一筆牽涉8億元的生意逐漸浮出水面……





現實版「飛越瘋人院」





2月4日，貴航貴陽醫院的一紙公告令整個網路炸了鍋。





該份名為《關於我院精神科主任私自帶患者集體離院的聲明》（下稱《聲明》）稱，2017年1月3日，貴航貴陽醫院精神科的住院患者，除1名103歲老年痴獃並肺部感染患者以外，其他64名患者在精神科主任楊紹雷未經告知患者家屬及監護人、未辦理離院/出院手續，未申請調離/辭職等情況下，私自將患者帶離醫院。













《聲明》表示，經警方確認，所有患者均被帶到貴陽六醫院，目前患者具體情況不明；同時，還有4名醫師、7名護士未履行相關手續離崗。





2月4日晚上，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者登錄貴航貴陽醫院官網發現，在該院精神科醫生介紹一欄中，僅剩一名醫生掛網。





「醫院認為這是一起有計劃、有組織，嚴重侵犯監護人知情選者權、惡意違反醫務人員職業操守、肆意踐踏行業良性競爭規則、極大損害貴航貴陽醫院利益、傷害貴航貴陽醫院人感情的惡性事件。」該《聲明》表示。





2月5日，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者致電貴航貴陽醫院辦公室，對方工作人員表示上述《聲明》確實是真實的，並稱事件發生后已經向包括貴陽市花溪區衛計局等主管部門通報了有關情況。





▲貴陽貴航醫院 圖片來源：貴陽貴航醫院官網





值得注意的是，貴陽六醫院相關人員對上述《聲明》並不認同。「患者都是自願轉過來的。」該院辦公室人士表示，「入院前，必須手續齊全才能辦理入院，因為和醫保挂鉤，如果上家醫院的手續沒辦完，醫保也沒法轉過來」。





此外，貴陽六醫院這位工作人員還表示，該事件中的主角楊紹雷也尚未在貴陽六醫院就職，不過病人確實有不少已經轉院。





據了解，貴陽六醫院為國家二級甲等綜合性醫院，原為貴陽鐵路分局直屬中心醫院；貴航貴陽醫院又名遵義醫學院附屬貴航三00醫院，隸屬於中央軍工企業——中航工業集團公司，為國家級三級甲等綜合性醫院，目前仍為非營利性公立醫院。





一家三甲醫院患者為何會集體轉至一家二甲醫院？何況，據貴航貴陽醫院官網介紹，該院的精神心理專科在貴州當地還頗具知名度。





一家公司準備砸下8億重金





公開資料顯示，貴陽六醫院原是貴陽市衛計委下屬二級甲等綜合醫院，是一家事業單位，后改製為營利性醫療機構。





2015年11月，A股上市公司朗瑪信息（300288，SZ）發佈公告，擬增資1.41億元，獲得貴陽六醫院66%股權，成為朗瑪信息的控股子公司。由於朗瑪信息的控股股東及實際控制人為自然人王偉，因此貴陽六醫院實際上成為民營資本控制的醫院。









值得注意的是，在全國企業信用信息公示系統當中，貴陽六醫院的所有董事與監事和朗瑪信息及其子公司的工作人員重名，比如貴陽六醫院一位監事為王春，而朗瑪信息證券事務代表也名為王春；貴陽六醫院一位董事名為劉隆平，而朗瑪信息醫藥電商公司的法人代表為劉隆平等等。具體參見下表：





▲注：上述職位只是姓名相同，是否為同一人尚不能完全確定





在拿下貴陽六醫院控制權后，朗瑪信息打算大幹一場。2016年12月1日，朗瑪信息發佈非公開發行股票預案，擬募資6.5億元，用於貴陽六醫院的升級擴建，編製床位數由現在的300張提升至800張；同時，還將購置國內外先進醫療儀器設備，達到三級醫院標準。





▲朗瑪信息公告截圖





如果朗瑪信息的融資計劃成功，加上當初拿下控制權的1.41億元資金，其在貴陽六醫院的總投入將高達8億元！從朗瑪信息這一系列動作，也足見其提升貴陽六醫院醫療硬體、軟體的強烈意願。





另根據朗瑪信息公告，貴陽六醫院在2015年4月就被批准同意開展互聯網就診醫療業務，該院也是貴州互聯網醫院的首批試點醫院之一。





不過，每日經濟新聞（微信號：nbdnews）也注意到，因未按時披露年報，貴陽六醫院曾被當地工商部門列入經營異常名單中，列入日期為2016年7月1日，隨後於當年8月10日移出。









此外，2012年朗瑪信息第一次上市曾經失敗。原因是最終參與詢價的機構數量不足20家，這也是繼八菱科技后，朗瑪信息成為A股歷史上第二家中止發行公司，同時也成為首家中止發行的創業板公司。在經過調整后，朗瑪信息二度發行終於成功。





上市后，憑藉各種眼花繚亂的概念以及2015年創業板大漲的勢頭，朗瑪信息股價一度高達288元，超越貴州茅台成為第一高價股。2014年5月15日，證監會新聞發言人鄧舸稱，已對朗瑪信息異常交易案等案件展開全面調查。不過目前並未其調查結果的最終消息。









民營醫院盈利難





近些年來，民營資本大舉進軍醫療領域，據去年8月國家衛計委公佈的調查數據，我國民營醫院已經佔到全國醫院總數的52.6%。





入場者增多，醫院對醫生這一核心資源的爭奪也日趨激烈。每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者搜索公開資料發現，近年來公立醫院核心人才流動到民營醫療機構的情況比比皆是。比如拜博口腔醫療集團CEO鄧峰原為重慶醫科大學附屬口腔醫學院院長、協和醫院急診科主治醫師於鶯也離職前往私立醫院等。





據上述貴陽六醫院工作人員表示，該院院長也曾為貴航貴陽醫院院長。貴陽六醫院工商資料也顯示，2016年1月22日，該院負責人變更為康正茂，而貴航貴陽醫院官網則顯示，其法定代表人也是康正茂。





「民間資本、社會資本介入，一方面對醫院硬體環境升級改造有很大的推動力，另一方面也促進了醫療人才的流動性。」第三方醫藥服務體系麥斯康萊創始人史立臣表示。





儘管民營資本勢頭強勁，但民營醫院的市場佔有率卻不高。去年8月國家衛計委公佈的調查數據顯示，民營醫院床位總數為103.5萬張，僅占醫院床位總數的19.4%，診療人次占醫院診療人次總數的12%，去民營醫院看病的人次不到公立醫院的1/7。





貴陽六醫院的業績也並無太大亮點。根據朗瑪信息2015年增資該醫院的公告，2013年、2014年、2015年（前10個月），貴陽六醫院的凈利潤（模擬計算）分別為-951.9萬元、-628.5萬元、-867.6萬元。？





▲貴陽六醫院財務數據（模擬）







為了解更多信息，記者2月5日上午撥打了朗瑪信息董秘辦電話，但無人接聽。





包括史立臣在內的業內觀察人士均認為，這兩年不少公立醫院也在擴張，同時公立醫院還具備醫院最核心的資源——人才，眼下民營醫院的人才結構仍以退休老專家、剛畢業的年輕醫生為主，優秀年輕醫生在擇業上仍然願意選擇公立醫院。





值得注意的是，目前公立醫院改革是整個新醫改的首要焦點。「自從2013年國務院40號文出台後，社會辦醫就進入了全新的發展階段，眼下，雖然民營醫療機構和公立醫院在實力上還不在一個量級，但未來隨著公立醫院轉型、改制相繼鋪開，民營醫療機構又處於快速發展的上升期，二者之間的差距會越來越小，公立醫院的鐵飯碗含金量也會相應被弱化。」北京一家三甲公立醫院劉姓醫生說。





劉醫生還表示，「人才荒」在一定程度上導致民營醫院在接診量上受到限制。而談及帶走64名住院患者一起去新東家時，他認為，「據我了解，民營醫院的薪資待遇確實要好過公立醫院，但醫生的薪資也往往和自己的接診量完全挂鉤，提成金額也是按這個來確定的。」





對於劉醫生這一說法，上述貴陽六醫院辦公室人士未對其置評。





每經編輯 杜恆峰





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