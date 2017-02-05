中新社南京2月5日電 (楊顏慈)黃金雞首飾、秦淮雞燈、雄雞擺件……隨著農曆雞年的到來，「雞經濟」悄然走紅。線下線上，生肖雞的各類產品在全國多地銷售火爆。

因「雞」與「吉」諧音，吉祥美滿的寓意拉動了新年消費市場的開門紅。

5日的南京夫子廟，依舊沉浸在喜慶熱鬧的節日氣氛中。熙熙攘攘的人群中，一抹黃色尤為顯眼。曾經流行的頭上「長草」，如今變成「滿城盡戴」金黃色的卡通小雞，萌態十足。

在夫子廟經營紀念品店多年的余女士告訴記者，今年最為熱銷的單品就是方便佩戴在衣帽上的卡通小雞。「這幾天每天能賣上千隻，很多顧客都是圖個喜慶吉祥的意思。」

在不遠處的秦淮花燈街上，「群雞爭艷」正在上演。百米長街上的數十家手扎花燈鋪，紛紛將今年新款雞燈高掛醒目處。色彩鮮艷的大公雞，「披金帶銀」的富貴雞，還有各類孔雀燈、鳳凰燈吸引遊客駐足拍照，購買賞玩。

年逾七旬的曹真榮是秦淮燈彩省級「非遺傳承人」。製作了大半輩子花燈的曹老告訴記者，「今年生肖花燈賣得特別好，是前所未有的。雞燈比較費工，但精氣神十足，顏色喜慶很受遊客歡迎。」

「雞經濟」在線上同樣火熱。在淘寶購物平台上，各類雞公仔、雞擺件銷售情況火爆。

記者在該平台上發現，金黃色的雄雞擺件頗受熱捧，月售數千上萬件的相關商品隨處可見。

春節假期更是拉動了線下百貨的復甦，生肖雞金飾、雞年紀念幣等尤受歡迎。

恰逢周末，黃金飾品專櫃迎來爆棚人氣。「今年我們特地推出了黃金雞系列的飾品，很多都是長輩買給小朋友當『壓歲錢』的。寫有『雞年吉祥』圖案的紀念幣、金條也賣得很不錯。這個黃金周，我們的銷售額超過了國慶三成。」一家南京老牌金店銷售主管陳紅梅告訴記者。

另據江蘇省商務廳消息，雞年生肖主題金飾小件等飾品走俏市場，概念珠寶、設計型珠寶受到年輕人的歡迎，銷售較平日大幅上漲。(完)