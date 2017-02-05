新疆「立春」后迎來寒冷模式 最低氣溫達零下28℃北京新浪網 (2017-02-05 14:52)
中新社烏魯木齊2月5日電 (耿丹丹)立春剛過，4日晚，烏魯木齊迎來了一場大雪，降雪一直持續，最低氣溫達到零下12攝氏度。而新疆多地也陸續開啟寒冷模式，13個縣市發佈寒潮藍色預警，北部大部分地區氣溫下降8攝氏度左右，最低氣溫達到零下28攝氏度。
在新疆北部阿勒泰地區，寒潮天氣給當地交通運輸、設施農業、畜牧業等帶來了不利影響，青河縣最低氣溫達到零下28攝氏度。塔城地區連日來出現降雪、降溫、大風為主的寒潮天氣，當地氣象部門預計部分區域降雪天氣將持續到5日夜間，最低氣溫將降至零下18攝氏度以下。
據新疆氣象台消息，5日到6日，北疆各地、天山山區、哈密北部和南疆西部的部分地區有微到小雪，其中伊犁河谷、塔城、北疆沿天山一帶、天山山區、南疆西部山區等地的部分地區有中雪，局部大到暴雪。大部分地區有4～5級西北風，北疆、東疆風口風力9級左右，三十里、百里風區瞬間最大風力可達11級。(完)
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