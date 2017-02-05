新華社惠靈頓２月５日電 綜述：紐西蘭推廣電動汽車助力環保

新華社記者宿亮

紐西蘭運輸部長西蒙·布里奇近日公佈了一項電動汽車公共充電設備的發展指導文件，希望以此推動電動車相關設施的建設，讓民眾對使用電動汽車進行長距離旅行更有信心，以實現２０２１年紐西蘭電動汽車達到６．４萬輛的目標。

在紐西蘭首都惠靈頓郊區哈特市一家現代藝術館附近的停車位上，電動汽車車主可以使用幾台公共充電設備給愛車「補充能量」。在此充電的電動汽車車主可以享受免費停車３小時，車主在充電的同時可以逛藝術館，或在周邊咖啡館休息。

為把紐西蘭可再生能源優勢發揮到最大，實現減少溫室氣體排放目標，紐西蘭政府２０１６年決定出資推動電動汽車發展，並制定五年發展目標，希望把電動汽車在輕型汽車中的比例提高到２％。

為哈特市安裝這幾個充電設備的是一家成立不久的企業，專營電動汽車充電業務，在紐西蘭全國設立了４０多個充電站。這家企業表示，短期目標是把充電站數量增加到１００個，電動汽車現有的續航能力決定每６０到７０公里就需要設置充電站。同時，高科技專業充電站也能大大減少電動汽車充電時間。例如，不少車主在家中充電６小時的電量，在這家企業的充電站只需充電２０分鐘就能達到。

運輸部長布里奇在發佈指導文件時說，文件的主要內容是確保投資者和地方管理機構在安裝公共充電裝置時使用快速充電技術，同時關注其他國家市場的變化，總結經驗教訓。

這份指導文件包含對相關技術使用的推薦，如列出現階段主要電動汽車的充電裝置規格，以及哪些電動汽車的充電介面在紐西蘭使用較為廣泛。另外，指導文件還涉及電動汽車充電的細節，如推薦使用一些應用範圍較廣的支付手段、實時監控充電裝置以確保安全，以及充電站運營的具體規範等。

紐西蘭政府表示，這些建議能推動電動汽車基礎設施發展，讓電動汽車駕駛員安心上路。

伴隨政府的推動，紐西蘭電動汽車數量增長較快。據了解，２０１５年紐西蘭註冊電動汽車數量約為５００輛，而目前紐西蘭電動汽車數量已經超過２５００輛。

政府推動不僅有助於實現環保目標，也意味著創新發展的商機。

近日，一家創業公司在惠靈頓啟動了一項電動汽車共享項目。這一項目借鑒其他西方國家共享經濟的發展模式，讓那些居住在市區、用車頻率不高的民眾有了新的出行選擇；同時，項目又響應政府推廣電動汽車的政策，用環保的概念吸引用戶。

具體來說，居民可通過智能手機預訂使用停在街頭的電動汽車，甚至在未來停車點數量和規模增加后，可以異地取車還車。這家創業公司則負責電動汽車的充電、清潔和維護。

２０１６年１２月，這家公司在惠靈頓克萊德碼頭率先安裝了４個充電樁，並放置３輛同一品牌的電動汽車供顧客使用。這些電動汽車在充電樁充滿電的時間是兩個小時，多出來的一個充電樁可以提供給私家電動汽車充電。為實現項目規劃，這家企業表示將和惠靈頓市政府合作，增加電動汽車的租車點，並把項目擴大到奧克蘭。

無獨有偶，奧克蘭市議會先前也提出過類似倡議，希望吸引私營企業合作發展共享電動汽車。

一些產業分析師表示，相關項目能吸引那些把環保出行作為時尚潮流的年輕人，如果政府現有推廣電動汽車公共充電裝置的措施能夠得到有效落實，電動汽車共享項目前景看好。