圖為在雪地中的牲畜。 劉是何 攝

中新網阿勒泰2月5日電 (耿丹丹)受冷空氣影響，新疆阿勒泰地區連日來出現降溫降雪天氣，平均氣溫達到零下12攝氏度，最低氣溫達到零下28攝氏度。

寒潮天氣給阿勒泰當地的交通運輸、設施農業、畜牧業等帶來了不利影響，阿勒泰北部哈巴河縣出現大面積降雪，最低氣溫達到零下22攝氏度，而青河縣最低氣溫達到零下28攝氏度。

據新疆氣象台消息，5日到6日，北疆各地、天山山區、哈密北部和南疆西部的部分地區有微到小雪，其中伊犁河谷、塔城、北疆沿天山一帶、天山山區、南疆西部山區等地的部分地區有中雪，局部大到暴雪。(完)