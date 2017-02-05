中新社華盛頓2月4日電 (記者 刁海洋)美司法部4日晚正式就法官詹姆斯·羅巴特3日作出的裁定提起上訴，要求解除針對限移令的臨時禁令。

美司法部當晚正式通知法官羅巴特，美國總統特朗普以及美司法部、國土安全部和國務院等部門領導人決定對其裁定提起上訴。通知稱，美司法部已將羅巴特的裁定上訴至聯邦第九巡迴上訴法院。

截至記者發稿，美司法部進行上訴的司法論證材料尚未公開。

特朗普4日晚在談及這起訴訟時表示，「我們會贏的。為了我們國家的安全，我們會贏的。」此外，他還在社交媒體推特上表示，(羅巴特)法官把美國的大門向潛在的恐怖分子和不關心美國利益的人敞開，壞人會很開心的。

特朗普1月27日簽署行政命令，限制難民和移民入境。根據這份行政命令，美國將在120天內暫停所有難民入境；在90天內暫停伊朗、蘇丹、敘利亞、利比亞、索馬里、葉門和伊拉克等7國公民入境。

2月3日，美國華盛頓州西區聯邦地方法院法官羅巴特裁定，在全美範圍內暫停實施限移令。此後一天，美國土安全部宣布，該部門將執行這一裁決。美國務院4日稱，此前遭撤銷的簽證將重新生效。

受此影響，大批受限移令影響的美國簽證持有者搭乘4日的航班前往美國。據路透社報導，當天有數千名受限移令影響的移民和難民入境美國。一些民權組織負責人呼籲受限移令影響的美國簽證持有者儘快入境。他們表示，羅巴特法官的裁定僅能提供一個很短的「窗口期」。(完)