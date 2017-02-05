【環球時報-環球網報導 記者 楊檬】一些民主黨人或許會覺得前任總統奧巴馬的離任悄無聲息，尤其是在針對其有爭議的繼任者特朗普方面。不過，為奧巴馬工作的人可沒有如法炮製。

自特朗普繼任總統以來的這些日子，原先寡言少語的奧巴馬執政團隊的工作人員——眾多助手、顧問、發言人、演講撰稿人，辭激越來越言烈甚至帶有攻擊性，開始在他們自己的社交媒體平台上高聲、公開指責、反對特朗普的幾乎每一個舉措，全然不懼這名現任總統2300多萬的粉絲，決意要在推特上與其交火。這是美國政治的一個新動向。

「我們中很多人深信要給這屆政府施壓，尤其當他們對美國民眾說謊並扭曲我們的良好記錄時」，奧巴馬的一名前高級行政官員說，「我們有一個電子郵件鏈，可以共享大家的感受等。」

最新進入這場嘴仗戰場的美國喬治敦大學的教授科林？卡爾，曾是奧巴馬治下的一名國土安全官員。對於特朗普政府試圖指責奧巴馬在葉門反恐行動上的錯誤，卡爾發出一連串推特，解釋說奧巴馬既未策劃也沒允許該行動，任何不同的說法都是「一派謊言」。

卡爾不是一個人在戰鬥。奧巴馬的前高級顧問丹？法伊弗、演講撰稿主任喬恩？法夫羅和科迪？基南以及演講撰稿人喬恩？洛維特、長期發言人湯米？菲托爾、副國家安全顧問本？羅茲和其他許多人都鬥志昂揚，每天都要對新總統的言行進行多次事實清查。

並非是從前白宮的老人們都忍著不對他們老闆的繼任者進行批評或唱反調。他們當然沒有克制。但目前這輪與以前不一樣——更加迅速和猛烈，出於幾個原因：

首先，是由於特朗普自己從來都不羞於挑起事端。他在推特上持續不斷的口水戰——與敵人的、與盟友的、甚至於施瓦辛格，已經為其總統話語定下了粗魯而好鬥的調子，讓他的對手

們別無選擇唯有把旋鈕調到同樣的頻道。與此同時，他閃電般的挑釁性行政命令已激起同樣迅速的回應。

其次要考慮這個國家目前的悲觀氛圍。以前的歷任總統都喜歡與公眾度過一段短暫的蜜月期。特朗普卻非如此。他的支持率比任何前任下降得都要快得多。根據蓋勒普調查，對奧巴馬的不支持率直到他就任后936天才過半;喬治W布希是1205天;在此之前，柯林頓是573天;老布希是1336天;羅納德？里根是727天。而特朗普，才在白宮履任8天，就突破了這個不幸的門檻。不僅是奧巴馬的班子，越拉越多人開始反對美國新總統，他們正急於「開戰」。

不過，或許最重要的原因是科技因素。上屆白宮班子2009年就任，彼時社交媒體已經存在，卻不像如今這般佔據主導地位。當時推特有大約200萬活躍用戶，今天是3億多;臉譜有1.5億用戶，今天是18.6億。

如果說奧巴馬是第一任社交媒體總統，那麼他的政府人員則代表了第一代在工作中學會網路社交技巧然後進入一個更廣闊的浸淫在新媒體環境中的世界的白宮工作人員。

「這真的是歷史上第一次有這樣一個強大的前任團隊骨幹，能夠在任何時候發表傳播自己的思想理念，並且對現任政府進行實時的事實查證」，美國司法部前發言人馬特？米勒如是說，他經常在推特上就法律執行問題指責特朗普政府。

奧巴馬政府的很多其他成員，才剛剛開始加入戰鬥，主要是因為直到數周前，他們仍然在為前總統工作。這些前白宮工作人員的共識是一種強烈願望——利用他們當初打造的龐大社交媒體平台，來拒絕他們如今不讚同的政策，並在必要的時候澄清真相、糾正錯誤。