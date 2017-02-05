60到65歲搭車有優惠？高鐵：假的中央社 (2017-02-05 14:49)
（中央社記者韋樞台北2017年2月5日電）近來網路流傳熟年者（60歲到65歲）可享優惠搭乘高鐵。高鐵公司指出，這是錯誤的訊息，網友不要再以訛傳訛。
高鐵表示，近日通訊軟體再度流傳「高鐵優惠票擴及60歲到65歲」（即所謂「熟年優惠」），高鐵公司再次澄清，這是錯誤訊息，2016年11月高鐵公司即已鄭重澄清「熟年優惠」為2013年10月8日推出，早已於2015年6月25日告一段落。
高鐵呼籲網友勿繼續散播此一錯誤訊息，以免以訛傳訛，造成旅客誤解。
高鐵公司目前所有購票優惠措施多達十餘種，均公布於高鐵企業網站http://www.thsrc.com.tw/tw/Site Map/#N，民眾可以先查詢了解。
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