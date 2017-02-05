李敏鎬和朴信惠 美國人最愛的韓演員中央社 (2017-02-05 14:48)
（中央社記者姜遠珍首爾2017年2月5日專電）韓國文化產業振興院美國中心針對4735名曾看過韓劇的美國人進行題為「K-文化產業美國消費者」調查結果顯示，李敏鎬和朴信惠分別成為美國人最喜愛的韓國男女演員冠軍。
南韓「亞洲經濟」報導，具體來看，李敏鎬位居榜首（542人），其次為：李準基（518人）、李鍾碩（447人）、宋仲基（438人）、池昌旭（247人）等。
在美國人最喜愛的女演員榜單中，朴信惠位居冠軍寶座（1284人），隨後依次為：孔曉振（457人）、IU（201人）、宋慧喬（192人）、黃正音（185人）等。
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