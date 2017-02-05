蔡總統：陸應排除政治干擾保障台商權益中央社 (2017-02-05 14:47)
（中央社記者繆宗翰台北2017年2月5日電）總統蔡英文今天呼籲北京當局，應正視解決台商經營上的各種問題及困難，並排除政治干擾，共同保障台商的合法權益，為兩岸的善意互動，作出積極、正面的示範。
海峽交流基金會舉辦的「2017大陸台商春節聯誼活動」今天上午在台北登場，蔡總統出席餐會並致詞。
蔡總統表示，兩岸經貿關係發展已經超過30年，雙方無論在兩岸經貿或者區域發展的場域，都存在共同的利益，以及互利合作的空間。因此，以新思維及做法，共同擘劃兩岸互動新模式，才能回應兩岸人民及區域內所有成員，對和平發展的共同期待。
蔡總統說，政府願意抱持最大的善意，根據兩岸關係的動態發展，和對岸進行誠懇的對話和磋商，體現良性互動、互利雙贏的經貿合作關係。
此外，蔡總統也提到，520迄今台灣總體經濟雖然逐漸回溫，但力道仍有一些不足，因此政府已把提振台灣經濟列為今年最重要的任務，並會積極地推動新南向政策，強化與東協、南亞和紐澳等國家的合作。
蔡總統指出，面對近年中國大陸經濟的變局及全球經濟的新情勢，許多台商正在重新佈局，並整合國內外或兩岸的事業版圖。所以她邀請台商加入國內的擴大投資方案，或配合新南向政策，前進海外深耕佈局。
對於國內今年度的施政計畫，蔡總統表示，政府會持續進行各項改革的工作，包括提升外籍移工的勞動權益，提高基本工資，落實勞工週休二日，同時積極推動年金制度改革，希望在今年春天能將相關法案送交國會審議。
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