（中央社記者趙麗妍台中5日電）迎接2018台中世界花博，台中市「2017豐慶燈景賀新年-花都山城亮藝點」活動，今晚在豐原葫蘆墩公園點燈，多座夢幻的現代化互動燈藝裝置，帶給市民不同以往的元宵賞燈體驗。



市府新聞局表示，中台灣元宵燈會今晚在台中公園與港區藝術中心登場，而山城豐原也不缺席，在不影響花博會場施工下，於花博三大展區之一的豐原葫蘆墩公園，展出由李明道、陳永基與周育潤等3位國際設計大師，所設計的「台灣寶島日日春」、「鏡花水月」花燈道與「安雞樂業」燈屋等大型互動燈藝裝置。



新聞局指出，資深藝術家李明道為今年總統府音樂會活動總策劃，並多次與張惠妹、五月天、伍佰等知名藝人合作專輯設計，這次他選用台灣常見的日日春花為意象主題設計發光帳篷，除取日日春的吉利諧音帶來新春祝福，也代表台灣人的堅強與溫暖。



曾經獲得「德國紅點reddot Grand Prix全場大獎」的國際知名設計師陳永基，則打造無限反射的「鏡花水月」花燈道，隧道中布滿台中盛產的百合、火鶴、文心蘭等花卉，並與盞盞繁燈相互輝映，形成紛花飛舞的幻夢世界。



而台灣個人首位獲得德國iF設計獎的設計師周育潤，為傳達花博自然永續發展的精神，以中部見長的竹編工藝，結合可以環保再利用的素材，製作出「安雞樂業」燈屋。



活動除精彩可期的燈藝裝置之外，還將有以台中花博四寶：台灣黑熊、穿山甲、石虎及白海豚所精心規劃的咖啡杯、小火車遊樂設施，以及招好運的祈願區，週末期間更推出元宵燈籠彩繪、葫蘆吊飾彩繪、原民祈福手鍊編織、金雞報喜賀卡版印手作體驗，活動內容豐富多元。



新聞局表示，盼山城民眾也能享受歡慶過節及祝福的氛圍，並藉此帶動2月份的山城觀光效應。詳情洽活動網站：http://www.taichunglighting.com.tw/index.php ，誠摯邀請大家一起來花都山城享受歡樂佳節。1060205