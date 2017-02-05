海軍鍋爐上士撂倒搶案嫌犯 海軍表揚中央社 (2017-02-05 14:48)
（中央社記者呂欣憓台北5日電）基隆昨晚發生搶案，海軍鍋爐上士陳翰（言昜）見義勇為，撂倒嫌犯，海軍司令部今天公開表揚優良事蹟；陳翰（言昜）本人則在臉書表示，他只是恰巧遇到，做了舉手之勞。
基隆市仁二路一間郵局昨晚10時多發生搶案，在ATM機提款後的連姓婦女遭到39歲郭姓男子搶劫皮包，一位陳姓民眾衝上前抓住郭男，居民見狀趕緊報案，警方到場後將郭制伏，訊後移送法辦。
海軍司令部今天表示，這位陳姓男子就是168艦隊汾陽軍艦上士陳翰（言昜），他昨晚休假期間行經基隆市仁二路郵局發現女性民眾遭搶劫，立即上前壓制嫌犯，直至警方到場處理。
海軍司令部表示，海軍司令黃曙光上將得知此事後，即指示各級公開表揚，並辦理獎勵事宜；陳翰（言昜）的英勇表現，不僅充分展現國軍愛民助民的風範，其行為舉止，足為官兵表率，亦為海軍忠義軍風體現。
陳翰（言昜）本人則在臉書公開社團「海軍艦隊風雲」留言表示，他只是恰巧遇到，做了舉手之勞，「維護治安人人有責」。1060205
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