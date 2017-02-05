台灣女網賽單打 絲薇托莉娜稱后中央社 (2017-02-05 14:34)
（中央社記者李宇政台北5日電）世界女子職業網球協會（WTA）台灣公開賽今天進行決賽，單打部分，烏克蘭的絲薇托莉娜以6比3、6比2擊敗中國大陸的彭帥，獲得冠軍。
烏克蘭的絲薇托莉娜（Elina Svitolina）身為頭號種子，第1盤前6局，絲薇托莉娜和彭帥的底線對抽都相當具有威力、互別苗頭，雙方形成3比3平手。
第7局彭帥的發球局面臨被破發危機，她此時換支新球拍調整步伐，雖然要回「丟士」，但接下來回球掛網，再被逼出破發點；絲薇托莉娜隨後打出直線穿越球，破了彭帥發球局，取得4比3優勢，接下來順利保發、再度破發，以6比3強勢拿下第1盤。
第2盤彭帥雖然率先突破對方發球局，不過絲薇托莉娜也隨即回破，接下來壓著對手一口氣取得4比1領先，最終以6比2贏球，榮獲單打冠軍。
雙打決賽稍晚登場，由地主選手詹詠然和詹皓晴，對上捷克組合哈爾德卡（Lucie Hradecka）和斯尼科娃（Katerina Siniakova）。1060205
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Infocus 原廠 電池．m210 infocus．液晶 電視 InFocus．Infocus M210．INFOCUS 320．InFocus In265．InFocus 50吋 1080P．infocus 鋼化膜．鴻海 infocus m2．LTE InFocus M510．Infocus 智慧．infocus m2．INFOCUS 原廠 皮套．InFocus 5吋 LTE．鴻海 infocus m310．infocus m2 軟殼．InFocus M320 手機．手機 InFocus M510．InFocus 電池 in815．Infocus zenfone5．InFocus M510t 亞太．7吋 infocus．Infocus M320．鴻海手機 infocus．InFocus M330．手機 infocus．InFocus IN810 電池．InFocus M510 皮套．infocus m210 電池．InFocus M2 LTE
- 【BURBERRY】Canvas 經典卡其格紋流蘇後背包(經典棕)
- 【飛樂Philo】11100mAh救車行動電源EBC-9009(贈收納包+保冰
- Diptyque 巴黎經典香氛 東京 香氛蠟燭 190g Candle Oyedo
- 【HI-TEC】戶外鞋 Trail OX Low I WP 男鞋 越野 拓荒者 重
- 【惠生研】靚美莓- 機能益生菌 (30包/盒) 三入組
- 遠見雜誌 (1年12期) + 丹‧布朗小說 (全6書)
- 【BURBERRY】BURBERRY 雙面兩用格紋美麗諾羊毛斗篷 黑色/灰
- 【ASUS 華碩】ROG GX1000 MOUSE 電競滑鼠(銀/黑)
- AIR MENTOR 5096-SAT WearSmith藍芽酒精健康管理器(尊爵藍)
- 【東方翡翠寶石】千手觀音A貨翡翠吊墜玉珮/細糯飄花/LH008(
福原愛今東京迪士尼辦婚禮 王楠全家到場祝賀【北京新浪網】
庫里解釋放棄三分賽原因:已成勇士隊內較量【北京新浪網】
[夢之隊網]大樂透第17013期推薦匯總【北京新浪網】
男子中大樂透2481萬失眠整夜 扮"財神"領獎-圖【北京新浪網】
庫里35分勇士加時失利 考神准三雙國王止連敗【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》