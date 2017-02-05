（優活健康網編輯部／綜合整理）從全身的面積來看，這也許只是非常小範圍內的變化；不過對該部位及其周邊而言，這是攸關生死的問題。停止運作的部位必須由別的部位替代，否則身體的機能便會降低。

血液循環不良沒有病名 常常容易被忽視

如果有一條血管無法正常運送血液，不夠的部分就必須由周圍的血管運送，這麼一來，許多部位都會因此增加負擔，最後招來嚴重的疾病與疼痛。這當然會造成身體不適，甚至肩膀會產生劇烈疼痛感，如果微血管的血液循環不良，則足部會變得緊繃。當微血管不斷滲出水分，就會產生水腫。血液循環不良沒有病名，常常容易被忽視，如果不正視，很可能會造成無法挽回的憾事。

泡澡無法解決局部受寒與血液循環不良的問題

「泡澡就能溫暖身體，受寒這種小問題很容易解決吧?」有人這麼認為。泡澡讓身體從內到外暖和起來，的確可以讓肌肉與血管暫時舒緩，某種程度上也可以減緩因為血液循環不良或神經過敏，所引起的疼痛和不適，甚至還能期待產生放鬆的效果。然而，儘管泡澡可以為身心帶來正面效果，卻沒有能力解決局部受寒與血液循環不良的問題。

泡澡會讓身體由內到外都暖和 體內的加溫情況是有差異的

泡澡會讓「身體由內到外都暖和，感覺很舒服」，可是其實體內的加溫情況是有差異的。熱水可以讓身體整體都變得溫暖，但是健康部位的血液循環會馬上加快，立刻就熱起來；而因為慢性熱不足造成僵硬的部位的血液還是不會循環，根本不會變熱。水溫如果過高，根本無法浸泡到由內暖和出來的程度；水溫如果偏低，則無法充分刺激熱不足的部位。

譬如扭傷之後，將肌肉與肌腱調整回原來的位置後，加以熱刺激就能促進新陳代謝，有加速恢復的效果；然而如果泡澡的話，則效果有限。因為血液循環好的部位會不斷加溫，而想要加速恢復、血液循環卻不佳的患部則會跟不上腳步。由此可知，想要利用泡澡來確實地刺激患部是有困難的。（本文摘自／熱刺激 只要5分鐘，馬上改善你的身體／平安文化）

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