現代快報訊（通訊員 棲文軒 記者 顧元森）2月3日下午5點半左右，南京棲霞公安分局馬群派出所接到報警稱：馬群南路公交站台附近一女子跌坐在一泥坑中，有市民上前救助，但她不予理會，一個勁傻笑。

民警接警后立即趕往現場，到現場后，民警發現女子趴在路溝的一個坑裡，身上粘滿了泥，據周圍群眾稱，在報警之前已有市民想將其扶起，但該女子並不接受救助，還對著眾人傻笑。由於市民擔心出現意外，故報警求助。

由於該女子一直不說話並且不停傻笑，民警初步判斷其存在精神障礙。經現場了解，民警得知該女子已在寒中跌坐近半個多小時,考慮到女子安全,民警將女子帶回派出所進行救助。民警一方面為該女子送上熱水以及飯菜，對該女子進行安撫；另一方面多次與其溝通。由於該女子一直不說話，民警就以文字的形式與其交流，得知該女子自稱名叫李某，家住麒麟門某民居。民警通過警務平台聯繫到了李某的家人，從李某家人中民警得知李某存在智力障礙多年。隨後李某的家人到派出所將李某接回家中，並對民警的及時救助以及照顧表示感謝。

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