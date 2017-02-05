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市民在超市選購商品。記者 周曉雪 攝

？？？？華龍網2月5日14時20分訊（記者 周曉雪）今（5）日，重慶市商務委發佈2017年春節黃金周期間（1月27日至2月2日）我市主要生活必需品價格運行情況。據監測，我市蔬菜均價微跌，豬肉、雞蛋、牛奶零售價下跌，糧、油零售價上漲，市商務委預計，短期內蔬菜、豬肉價格或將維持小幅震蕩，蛋奶類價格或穩中趨降。

？？？？蔬菜均價微跌 豬肉零售價略降

？？？？受地產蔬菜上市量穩定增加和外地蔬菜供應較足等因素影響，本周蔬菜市場供需兩旺，價格整體呈小幅下跌走勢。據監測，本周蔬菜農貿市場均價為7.28元/公斤，周環比跌2.28%。監測的30種蔬菜品種價格「21跌6漲3持平」。本周蔬菜超市均價為6.64元/公斤，周環比跌1.78%。監測的30種蔬菜品種價格「26跌3漲1持平」。市商務委預計，在地產秋冬菜上市量依然較足的情況下，蔬菜均價或將維持小幅震蕩趨勢。

？？？？雖然春節節日效應帶動我市豬肉市場消費需求依然處於較高位，但本地生豬市場貨源豐富，外調生豬渠道暢通，本周豬肉批零價格均有所下跌。從批發端看，本周重慶白條豬批發價為23.62元/公斤，周環比跌0.04%。從零售端看，本周超市精瘦肉、五花肉價格分別為33.21元/公斤、28.93元/公斤，周環比分別下跌0.12%、0.31%。

？？？？市商務委分析，當前，雖然市民熏制、食品加工肉製品高峰已過，但春節節日效應帶動宴席等豬肉需求增加，短期內我市豬肉價格可能隨供需變化小幅波動運行。

？？？？糧油零售價上漲 蛋奶零售價下跌

？？？？在節日效應帶動消費需求增加因素作用下，本周糧、油零售價格均有所上漲。據監測，本周監測樣本企業糧食批發價5.87元/公斤，周環比漲0.17%。其中麵粉零售價為5.86/公斤，周環比漲0.17%；大米零售價為5.87/公斤，周環比持平。

？？？？據全市100個糧油監測點數據顯示，本周普通三級粳米、普通三級秈米零售價分別為8.1元/公斤、8.17元/公斤，周環比分別漲2.14%、0.62%；麵粉零售均價為7.83元/公斤，周環比漲6.67%。本周桶裝食用油零售均價為15.62元/升，周環比漲0.13%。市商務委分析，當前我市糧油市場需求旺、供應足，預計價格或延續基本穩定走勢。

？？？？此外，節日期間雞蛋、牛奶零售價格呈小幅下降走勢，其中雞蛋零售價為10.93元/公斤，周環比跌0.36%；牛奶價格為11.13元/升，周環比跌0.18%。隨著節日效應逐漸減退，消費市場對蛋、奶類需求逐漸平穩，價格或穩中趨降。