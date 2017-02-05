105學年度高中棒球木棒組聯賽，2月6日起於嘉義市立棒球場、嘉義縣稻江棒球場、臺南市小北A(民德)棒球場及高雄市岡山棒球場、三民高中棒球場、頂庄棒球場、立德棒球場分4地8球場舉行第一階段賽事，今年全臺共有18縣市43所學校報名參加，新增球隊為花蓮縣上騰中學，參賽球隊將奮力競逐2月27日於嘉義市立棒球場舉行的冠軍戰，競奪冠軍榮耀獎盃。



學生棒球聯賽是選手們最佳磨練機會及表現的舞臺，本學年為讓各隊可以多參與比賽，累積比賽經驗，第一階段賽事共43隊分8組進行單循環賽，每組取3隊晉級第二階段賽事。此外，為服務無法到場加油之球迷，2月6日至2月25日於嘉義市立棒球場進行的賽事將由智林體育臺臉書帶來網路直播的服務，2月26日至27日4強總決賽將於緯來體育臺進行直播的服務，體育署邀請民眾於賽事期間踴躍到球場觀賞，為這些熱愛棒球運動的年輕學子加油打氣，相關賽事資訊也可至學生棒球運動聯盟網站或臉書粉絲團查詢。



學生棒球運動聯盟網站：http://www.ctsbf.edu.tw/



臉書粉絲團：https://www.facebook.com/CTSBF.EDU.TW