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新華社南昌2月5日電 題：「擼袖實幹，讓村民的笑容更燦爛」——一位貧困村「第一書記」的新年計劃

新華社記者秦宏

春節期間，接到村民報喜談期盼的信息，江西贛縣五雲鎮夏潭村的「第一書記」李兆宜會不時扳著指頭盤算，並往電腦中的工作計劃中添些東西。如何帶領當地貧困人口脫貧致富，改善村莊面貌，成為他在今年春節期間思考最多的事情。

位於贛南老區國家貧困縣贛縣的夏潭村是貧困山村，人多地少且偏僻，貧困發生率高。去年7月份到村的李兆宜，是中央機關選派優秀幹部到村任第一書記政策實施后，國土資源部第二位到當地掛職的「第一書記」。

今年春節期間，李兆宜為幫扶夏潭村扶貧和發展，寫了上萬字的年度工作目標和詳細實施規劃，包括如何進一步強化基層黨組織和集體經濟組織的作用，怎樣推動當地甜葉菊、祥雲湖鄉村生態旅遊等產業升級，同時將「1+N」民心工程等具體任務落到實處等。

他在電腦文檔上將新年計劃起名為「聞雞起舞 擼袖實幹貧困村的新年計劃」。用李兆宜自己的話說，他對夏潭村的牽掛和實幹的決心，來自於他在村裡接受到的「教育」，與村民結下的深厚感情，以及收穫的感動。

去年李兆宜剛到村裡時，有次開車外出辦事，順路捎了貧困村民郭五狗到鎮里照相。之後郭五狗每次看到他都會誇他好。他幫貧困戶肖小光的老母親鎖了一次屋後門，當晚長期在外打工的肖小光就打來電話表示感謝。在他的協調下，國土資源部為村民打下的探采結合深水井進行抽水試驗時，村民第一時間把出水的照片發給了他……

李兆宜說，為群眾做好事辦實事，哪怕是一件非常小的事情，他們都會真心感謝。村民這種樸實的感情，使他在感動的同時，心靈上受到深深觸動，感受到了什麼叫「只有心系群眾，為百姓做實事，人心才會向著你」。

但是，掛職「第一書記」幫扶村民脫貧致富並不是一件容易事。對此，李兆宜有深刻認識。

「村民廖顯梯遭遇車禍花去10多萬元還落下殘疾，女兒打工兒子在上大學，愛人獨自挑起家庭重擔，一家人生活窘迫；兒子去世媳婦改嫁，70多歲年收入2000元左右的鄧玉生老兩口帶著孫女艱難謀生。」李兆宜說，坐在辦公室里你根本想像不到，少數貧困群眾生活困境觸動人心。作為「第一書記」，就是要想方設法履行自己的責任，改善這些困難群眾的生活。

去年通過各級政府的努力，夏潭村的貧困人口由52戶164人，下降到29戶72人。「李書記，這是我們的全家福，去年我們家脫貧了，新年我們都換上了新衣服」「村裡的太陽能路燈亮了，村民晚上也能跳廣場舞了，希望今年會更好」……大年初一，謝庭華等脫貧戶和村裡大學生髮的信息，讓李兆宜對今年的工作充滿期盼。

李兆宜說，要改變貧困村的現狀，需要有實幹精神的基層組織和堅實的產業支撐。當地自然風景優美，甜葉菊和果蔬扶貧產業，以及土地整治和村莊改造有了一定基礎。今年他的任務就是將兩個「基層組織」和扶貧產業升級等繼續做好做強，向當地鄉親和貧困群眾交上一份踏踏實實的答卷。

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