環保團體綠色和平今天(5)到環保署大樓表演空中垂直舞蹈，引起許多民眾抬頭仰望這場精彩的演出，透過舞蹈綠色和平希望傳達給更多民眾知道減少使用塑膠袋對於生態的重要性。



不管是從海龜的氣管中拔出塑膠吸管的影片，或是從擱淺的鯨魚肚裡發現垃圾袋的新聞，類似的塑膠垃圾汙染海洋的事件已經多到不勝枚舉，綠色和平海洋專案主任顏寧表示，根據統計每年約有800萬噸塑膠流進海洋，塑膠佔了全球海洋垃圾的60~80%，如果我們可以在生活中減少對塑膠的依賴，就可以減少對於環境的污染和傷害。<P>



參與「一生懸命 為海洋減塑」空中垂直舞蹈的家嬅是一位幼稚園老師，利用閒暇時間擔任綠色和平攀爬志工，雖然本身懼高，但仍勇敢攀到繩上，在距離30公尺高的地方表演，藉由行動提醒大家海洋面臨嚴重塑化危機，生活上的小改變就能為後代子孫創造永續生態環境。



環保署長李應元表示，環保署一直朝限塑、減塑到無塑的目標在前進，會結合各部會力量推出一系列活動，像是淨灘或是淨海，鼓勵民眾一同來響應。