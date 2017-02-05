中華隊抵達澳洲 高國輝與僑胞合照中央社 (2017-02-05 14:50)
中華隊備戰3月世界棒球經典賽，4日深夜飛抵澳洲黃金海岸，圖為國手高國輝（左2）與接機的僑胞合影。（王雲慶提供）中央社記者林宏翰傳真 106年2月5日
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