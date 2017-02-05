經典賽中華隊抵達澳洲中央社 (2017-02-05 14:50)
中華隊備戰3月世界棒球經典賽，4日深夜飛抵澳洲，開始移地訓練，僑胞手拿國旗到機場接機。（王雲慶提供）中央社記者林宏翰傳真 106年2月5日
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