中新社烏特勒支2月5日電 (付強)時值中荷兩國建立大使級外交關係45周年，「文化中國·四海同春」於2月4日晚亮相荷蘭烏特勒支。來自中國的傳統文化精粹吸引了眾多當地觀眾，成功搭建了促進文化交流互鑒、增進中荷友誼的重要平台。

這是「四海同春」首次亮相烏特勒支，也是繼2012、2013年後，「四海同春」與荷蘭「重逢」。

中國國務院僑辦副主任王曉萍感謝荷蘭僑界為推動中荷關係發展所做貢獻，並表示，在新的一年，國務院僑辦將一如既往關注海外僑胞和歸僑僑眷的所思、所想、所急，全心全意為僑服務，讓僑胞更多分享民族復興成果，在同圓共享中國夢的道路上攜手前行。

王曉萍隨後向現場觀眾介紹了本場演出的精彩看點，並預祝大家度過一個美好的夜晚。

中國駐荷蘭大使館代辦陳日彪歡迎藝術團的到來，充分肯定「四海同春」對推動中荷文化交流起到的積極作用。他說，伴隨著中國的日益發展和中荷文化交往的增多，春節已逐漸走進更多荷蘭人的生活，這是中荷雙方大力推動人文和文化交流的結果。通過文化搭橋，可以拉近彼此間距離，增進中荷兩國人民相互理解和信任。

晚會籌備組組長胡馬鉅表示，「四海同春」來荷訪演，傳播優秀文化、弘揚民族精神，給予荷蘭僑界極大鼓勵；通過文化交流增進中荷友誼，更是給兩國人民帶來的珍貴禮物。

演出當晚，烏特勒支Tivol Vreden Burg劇場座無虛席，「四海同春」藝術團精心編排的節目贏得滿堂彩，現場高潮迭起、掌聲不斷。

一曲《茉莉花》，輕柔婉約、純潔質樸，浸潤著清幽的華夏情味；少林功夫剛勁十足，觀眾屏息聚神，生怕錯過任何細節；《春天來了》節奏歡快，「吉祥三寶」的歌聲令觀眾倍感愉悅。民樂獨奏與魔術表演各有千秋、合唱與獨唱相得益彰、功夫與慢舞動靜相宜，十余個節目各有特色、精彩紛呈。

國之交在於民相親。中荷雖地處亞歐兩地，但都有文化多元、包容的特點。

建交45年來，兩國合作交流不斷擴大、文化交流日益豐富，烏特勒支在其中扮演了積極角色；繼去年成功舉辦首屆新春慶典和「多彩西部·中國畫卷」少數民族風情圖片展后，今年又再次隆重舉辦「四海同春」海外春晚，並將於年內迎來一對中國國寶大熊貓在此安家。

豐富多樣的文化交流活動惠及了在荷僑胞，也令荷蘭民眾對中華文化產生濃厚興趣。「四海同春」吸引的當地觀眾，有不少是中華文化的「資深粉絲」：有的曾在幾年前赴海牙、鹿特丹欣賞「四海同春」演出；有的則對中華文化的某一領域頗有涉獵，此次前來並非抱著獵奇的心態，目的在於深度欣賞。

烏特勒支市市長代表Albert Hutschemaekers就是其中一員。長期從事文化交流工作，他對中華文化了解頗多。在他看來，中華文化在烏市有許多展示窗口，比如中文學校，不少荷蘭民眾也會前往學習中國語言和文化；再比如去年開光的龍泉大悲寺，也是展示中華歷史文化的窗口。

范·比爾薩姆的太太是荷裔華人，在太太潛移默化影響下，他也愛上了中華文化，尤其是民族樂器。演出現場，比爾薩姆對嗩吶吹奏節目讚不絕口，並表示非常願意嘗試一二，只是擔心在烏特勒支找不到好老師。(完)