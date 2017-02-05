原標題：3名柳州人南非旅遊遭劫匪槍擊 一對母女頭部中槍

1月30日柳州一旅行社組團到南非旅遊，該團隊於當地時間2月4日晚上23點左右（日期:2月5日5時）入住南非約翰內斯堡機場附近的HOLIDAY INN JOHANNESBURG AIRPORT酒店。當團隊隊員在酒店前台附近閑談時，突然從大門外闖進持槍的劫匪要搶奪財物。在與劫匪周旋中，劫匪連開數槍（砂槍），將三名柳州人射傷（兩個大人和一名女孩），一對母女被打中頭部，一名男士被打中右股及胸部和腹部，三人現已經在醫院就醫。其中覃女士命中眉心，情況最嚴重，還在進行手術搶救，她能說話，頭腦清醒，何先生和女兒己脫離危險。

事情發生后，柳州市旅發委立即啟動應急預案，通知領隊報醫搶救，立即將傷員送到附近醫院，並報警和向中國駐南非大使館聯繫，現已介入調查並做好救助。柳州旅發委已責成旅行社啟動保險，通知柳州市旅行社做好境外旅遊目的地的各種安全風險預判和防護措施。

晚報記者剛剛了解到，國家旅遊局已知此事，並關注相關事宜的進展。目前，三名遊客都已安全，轉入普通病房，無生命危險。

來源：今日柳州