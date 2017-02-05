圖集 新華社鄭州2月5日電（記者馬意翀）記者從河南出入境檢驗檢疫局獲悉，2016年河南省食品、農產品出口突破200億元。其中河南生態原產地保護產品達42個。 2016年，河南出入境檢驗檢疫部門幫扶河南南陽市成功創建全國首個出口食品農產品質量安全示範市，新建國家級出口食品農產品質量安全示範區7家，總數達23家，位居全國第二位。 為助推食品農產品出口，河南出入境檢驗檢疫部門還在全國率先提出「一縣一品」理念，出台「一縣一品」綱領性指導文件，召開工作推進會，篩選14個核心品類重點培育，力促食品農產品出口再加速。 河南出入境檢驗檢疫部門還積極探索建立「平台商承擔第一責任、跨境電商繳納質量安全保證金、保險商開保電商險、檢驗檢疫結合保險深度分類管理」的質量安全監管模式，中國（鄭州）跨境電商綜試區綜合指標領先全國，向「買全球、賣全球」目標邁進。 2016年，河南省重點培育香菇、蘋果、蔬菜等品種力促出口。河南食用菌出口貨值達10.13億美元，同比增長11.09%，茶葉出口4700萬美元，同比增長299.81%，增幅最大。蔬菜出口1.73億美元，同比增長105.86%，三門峽水果出口貨值1.51億美元，同比增長20.98%。 +1 電商檢疫農產品 【糾錯】 【糾錯】責任編輯：徐宙超

新華社鄭州2月5日電（記者馬意翀）記者從河南出入境檢驗檢疫局獲悉，2016年河南省食品、農產品出口突破200億元。其中河南生態原產地保護產品達42個。

2016年，河南出入境檢驗檢疫部門幫扶河南南陽市成功創建全國首個出口食品農產品質量安全示範市，新建國家級出口食品農產品質量安全示範區7家，總數達23家，位居全國第二位。

為助推食品農產品出口，河南出入境檢驗檢疫部門還在全國率先提出「一縣一品」理念，出台「一縣一品」綱領性指導文件，召開工作推進會，篩選14個核心品類重點培育，力促食品農產品出口再加速。

河南出入境檢驗檢疫部門還積極探索建立「平台商承擔第一責任、跨境電商繳納質量安全保證金、保險商開保電商險、檢驗檢疫結合保險深度分類管理」的質量安全監管模式，中國（鄭州）跨境電商綜試區綜合指標領先全國，向「買全球、賣全球」目標邁進。

2016年，河南省重點培育香菇、蘋果、蔬菜等品種力促出口。河南食用菌出口貨值達10.13億美元，同比增長11.09%，茶葉出口4700萬美元，同比增長299.81%，增幅最大。蔬菜出口1.73億美元，同比增長105.86%，三門峽水果出口貨值1.51億美元，同比增長20.98%。