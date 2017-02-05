台中知名韓式餐廳 有蒼蠅 不改善可罰兩億中廣新聞網 (2017-02-05 14:10)
台中一家知名韓式料理，被消費者投訴有蒼蠅，台中市衛生局四號前往稽查，發現現場確實有蒼蠅，同時發現廚房天花板部分破洞、垃圾桶未加蓋、工作人員未穿著工作衣帽等，當場開立限期改善通知書，要求業者改善，屆期未改善，可處六萬元以上、兩億元以下罰鍰。
（張文祿報導）
民眾投訴媒體指出，台中一家主打九層清蒸海鮮知名韓式料理有蒼蠅，連海鮮也不新鮮。對此，台中市衛生局四號派員前往稽查，發現確有蒼蠅，但目視海鮮肌肉彈性尚屬新鮮且無異味，皆儲存於適當溫度。
衛生局也主動稽查餐飲作業環境區，發現廚房天花板部分破洞、垃圾桶未加蓋、工作人員未穿著工作衣帽，且從膳人員健康檢查未完成等，不符合「食品良好衛生規範準則」規定，已當場開立限期改善通知書，要求業者改善。衛生局指出，屆期未改善，可處六萬元以上、二億元以下罰鍰。
衛生局也轉述該餐廳的王姓店長說法指出，在民眾反映後，已請環保公司消毒，並加購空氣門、捕蠅燈等防媒措施，日後將加強衛生管理與食材驗收。
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