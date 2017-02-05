台北國際書展將在2月8日至2月13日展開，茉莉二手書店結合「環保、公益、閱讀」的理念，邀請書友們攜帶愛書，到書展捐書或交換、分享書籍。

二手書承載了書本主人的回憶，比新書更多了一份情感的溫度。茉莉二手書店精心打造一座樹型書架『分享樹』及其他融合「環保、公益、閱讀」理念之互動設計，邀請各位書友攜帶愛書到書展交換、分享書籍的故事。

書友們可以在『分享樹』的每本書上，看到書本前任主人想分享給下一位書主人的話語；也可以在自己帶來的書籍上留下給後人的小紙條，將對閱讀的感動透過書籍的交換而傳遞下去。 若現場沒有看到想換取的書也沒有關係，來到茉莉展位的書友也可選擇將書捐給『家扶基金會』，幫助喜愛閱讀但家境清寒的孩子建置夢寐以求的圖書室。

為感謝書友的捐書，茉莉二手書店將贈送百元茉莉貴賓禮券給捐書的書友們，讓選擇捐書的書友們也能夠到茉莉全台門市內挑選自己感興趣的書籍。歡迎大家一起來國際書展鬥熱鬧，參與捐書、換書或競標珍本古籍活動，將愛傳到家扶！

此外，茉莉二手書店與書展基金會共同邀請知名編輯傅月庵先生與北京立體書博物館館長文自秀小姐，於2月11日舉辦「珍本古籍公益拍賣會」，募得善款、珍本拍賣盈餘將全數支持「家扶基金會」《愛閱讀計畫》，建置「茉莉書屋」及擴充「行動書車」的圖書資源，推廣兒少閱讀及課後照顧等活動，助弱勢兒少夢想起飛。