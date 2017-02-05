This is why we play。

短短半年內，選秀落選，被布魯克林籃網釋出兩次，下放發展聯盟，但他用自己的方式，掙得一張2年正式合約。

他叫Yogi Ferrell。

Ferrell身高只有6呎不到，又在印第安納大學打滿4年，23歲的他選秀名落孫山並不意外，選秀後他從籃網夏季聯盟展開職業生涯，但球季開始後他只是林書豪、Isaiah Whitehead後的第三控衛，表現機會不多。

1月28日，Ferrell跟達拉斯小牛簽下十日合約，他成功抓住球隊控衛短缺機會，4場都是先發，2月4日對波特蘭拓荒者更是狂轟9記三分球，獨得32分，包括關鍵時刻的致勝一擊，投進後他振臂歡呼，跑來擁抱他的不是別人，就是小牛的精神領袖「德國坦克」Dirk Nowitzki。

Ferrell給小牛帶來的不只是這32分，而是他們正缺少的速度，以及果決的鬥志，5日小牛確定與他簽下2年合約，將在這張短約到期後簽約。

「我們的人都很愛他，而且我們真的很驚訝他竟然打這麼好。」小牛老闆Mark Cuban說。

小人物大驚奇，這樣的故事比起巨星組隊還要美妙太多、太多。