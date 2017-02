This is why we play。

短短半年內,選秀落選,被布魯克林籃網釋出兩次,下放發展聯盟,但他用自己的方式,掙得一張2年正式合約。

他叫Yogi Ferrell。

Ferrell身高只有6呎不到,又在印第安納大學打滿4年,23歲的他選秀名落孫山並不意外,選秀後他從籃網夏季聯盟展開職業生涯,但球季開始後他只是林書豪、Isaiah Whitehead後的第三控衛,表現機會不多。

1月28日,Ferrell跟達拉斯小牛簽下十日合約,他成功抓住球隊控衛短缺機會,4場都是先發,2月4日對波特蘭拓荒者更是狂轟9記三分球,獨得32分,包括關鍵時刻的致勝一擊,投進後他振臂歡呼,跑來擁抱他的不是別人,就是小牛的精神領袖「德國坦克」Dirk Nowitzki。

Ferrell給小牛帶來的不只是這32分,而是他們正缺少的速度,以及果決的鬥志,5日小牛確定與他簽下2年合約,將在這張短約到期後簽約。

「我們的人都很愛他,而且我們真的很驚訝他竟然打這麼好。」小牛老闆Mark Cuban說。

小人物大驚奇,這樣的故事比起巨星組隊還要美妙太多、太多。