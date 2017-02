貓咪通常給人孤傲的感覺,不過有時牠們的萌樣讓不少人甘願當貓奴。最近國外出現一隻會自己躺床睡覺的貓咪,自從買了這張床後,每到睡覺時間就會自動上床睡覺,模樣萌翻眾人。

主人也幫這隻貓咪創建一支帳號「sophielovestuna」在IG上,時常分享牠的穿搭和生活起居,其中一部影片可見,貓咪從遠處一步步爬到床前,先是在床上徘徊片刻後便就定入睡,床上還有一隻小鹿娃娃陪睡,隨後主人還幫牠蓋上被子,放鬆乖巧的模樣讓不少貓奴直呼「太可愛了!」。

How do you like your bedtime biscuits Rudolph?

Sophie - Got Toe Fluff?(@sophielovestuna)張貼的影片 於

2017 年 1月 月 3 5:59下午 PST 張貼