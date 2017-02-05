▲睡好睡滿！喵星人每晚自動躺床。（圖／翻攝自IG）

貓咪通常給人孤傲的感覺，不過有時牠們的萌樣讓不少人甘願當貓奴。最近國外出現一隻會自己躺床睡覺的貓咪，自從買了這張床後，每到睡覺時間就會自動上床睡覺，模樣萌翻眾人。

主人也幫這隻貓咪創建一支帳號「sophielovestuna」在IG上，時常分享牠的穿搭和生活起居，其中一部影片可見，貓咪從遠處一步步爬到床前，先是在床上徘徊片刻後便就定入睡，床上還有一隻小鹿娃娃陪睡，隨後主人還幫牠蓋上被子，放鬆乖巧的模樣讓不少貓奴直呼「太可愛了！」。