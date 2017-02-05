（中央社記者許秩維台北5日電）去年發生的南台地震將滿週年，基督教救助協會今天表示，未來除了家訪，還會增加活動式的心靈輔導，2月12日將舉辦紀念音樂會，與災民一同追思祈福。



去年小年夜發生的0206南台地震即將滿週年，基督教救助協會在地震發生後很快進駐維冠金龍大樓災區，進行為期兩週的緊急救助，之後更設立台南0206專案辦公室，由11間1919服務中心共同展開為期3年的重建計劃。



基督教救助協會表示，在維冠災區現場的救援行動結束後，就開始發放慰問金，共補助85案，包括罹難者家屬51人、傷患38人、屋損27戶；同時由心理師、社工師及11個1919服務中心的心理關懷志工組成團隊，透過家訪服務65戶、81個案，至今仍接受關懷的還有40個家庭。



台南錫安堂1919服務中心牧師林宗表示，剛開始服務時，常不得其門而入，但人遭逢劇變時，這是很自然的反應，所以他們只把帶來的水果、物品放在門口，留下短短問候字句後就離開，後來受災戶感受到他們的真心關懷，才慢慢有所回應。



現在受災戶生活漸步入常軌，但林宗也指出，大多數受災戶看似十分堅強，但外界所看到的只是外在的平靜，心理的創傷是無法那麼快恢復，「我們能做的有限，就只是陪伴傾聽，直到他們真正從傷痛中走出來」。



負責受災戶心理重建的督導張麗鳳表示，南台震災是一個複合式的創傷，包括親人驟逝、身體傷害、財物損失、心理創傷等，災後一年來，受災戶仍處在生活秩序、工作與經濟、人際關係的重建中，要幫助他們心理重建，至少要2、3年時間。



為幫助受災戶走出傷痛，基督教救助協會表示，透過輕鬆活動能增進與受災戶的互動，更容易建立關係，未來除了不定期家訪，也會增加活動式的心靈輔導，2月12日也將在災區附近的台南錫安1919服務中心舉行「永遠記在心肝底」紀念音樂會，與災民一起追思祈福，盼受災戶走出陰霾。



基督教救助協會指出，為了更有效因應災害頻傳的世代，學習安慰災害發生時焦急等待的家屬及災後倖存者，救助協會也將於3月分別在北、東部舉辦兩場「心靈關慰訓練」，希望透過為期2天的專業課程，培訓有心關懷受災戶的志工，能即時給予受災戶最適切的心靈慰助。1060205