博美迎戰狂風 散步瞬間成「火球」NOWnews今日新聞 (2017-02-05 13:40)
狗狗一整天悶在家裡，一聽到主人說「出門囉」總是比誰都興高采烈地跑到門口，等待與主人出去溜躂的那刻。最近日本一隻叫摩可（モコ）的博美因為一組「狂風散步照」在網路上爆紅。
摩可的主人幫牠創建了一支「☆☆ モコ ☆☆」的推特帳號，紀錄牠的生活大小事，在上月23日發出的一組照片引起網友熱議，照片中可見，白色的博美正在與狂風「抗爭」，雪白色的蓬鬆毛髮被狂風吹得像「火球」般，強大的狂風使眼睛難以睜開，主人也在推特上表示「今天風很大，加油喔！」。
照片引起網友熱議，不少網友直呼「モコ好強」、「モコ加油阿！為了散步」、「モコ的可愛連外國人都征服了」、「今天風很強，モコ小心別感冒了！」。
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