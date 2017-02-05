為啟發青年學子對全民國防的興趣，並能運用創意表達其所學國防知能，教育部去(105)年以「全民國防」為主題，舉辦「全國大專校院原創桌上遊戲設計比賽」。



本次比賽第一名為逢甲大學賴維哲同學，獲獎遊戲為「團結戰爭」；賴同學曾在學校修習過桌遊設計的課程，也參加過相關比賽，因此這次的比賽對他來說遊刃有餘；因為相信理解主題才能找出合適的規則，賴同學花了許多時間在搜尋及查閱相關資料來確認主題，並在考量經濟及美術等因素後，決定以卡牌遊戲來展現合作的重要性；賴同學說，參加比賽很辛勞，但是能和桌遊同好互相交流，過程十分有趣，希望未來還有機會能夠再次參賽。



教育部表示，本次比賽首度結合「桌上遊戲」推動全民國防教育，從參賽作品表現青年學子的創意無限，不僅為全民國防教育注入活力的泉源，也開啟另一面嶄新的視野，未來將持續推動各項多元活動，鼓勵青年學子用行動支持國防，表達愛護國家的態度。