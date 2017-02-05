桌遊是一種實體的桌上型益智遊戲，除了是青年之間交際的媒介，也可以運用在志願服務活動上。在今(106)年1月，教育部青年發展署臺南市青年志工中心推展「元氣生活健康服務專案」，前往臺南市復興社區進行長者關懷陪伴服務，由青年志工們準備多款桌遊活動，與社區長者們進行互動，在玩桌遊的過程中彼此交流，陪伴社區長者說說話，也藉由桌遊幫助長者動腦思考及訓練手眼協調，讓長者動腦也動手。



參與此次服務專案的青年志工邱瑋湞同學，透過臺南市青年志工中心的媒合參與桌遊關懷陪伴服務。瑋湞表示她自己也喜愛玩桌遊，與志同道合的夥伴們一起參與規劃與服務，選擇幾個容易上手也富有趣味的小遊戲，很快拉近青年志工與社區長者的距離。瑋湞笑說長者們一開始聽到桌遊都以為是打麻將，此時青年志工們則迅速當起小老師說明遊戲規則，教導長者們融入遊戲情境，在互動過程中，一面同樂一面跟長者們聊聊天，關心他們平常生活起居的狀況，給予最親切自然的關懷陪伴。



教育部青年發展署於各地成立16個青年志工中心，提供多元的青年志工服務機會，協助青年參與各項志願服務活動，以服務社會、關懷弱勢的精神，展現青年志工的熱情、活力，希望帶動更多青年共同投入志願服務，更多的青年志工服務訊息請瀏覽教育部青年發展署青年和平志工團官網。(http://gysd.yda.gov.tw)