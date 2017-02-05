多久沒關心家中長輩？ 小心他憂鬱總不說健康醫療網 (2017-02-05 13:42)
(健康醫療網／記者林怡亭報導)
68歲的李伯伯，喪偶五年，子女都已各自成家立業，獨居多年。伯伯自退休後生活缺乏重心，覺得生活沒意義，且身體每況愈下，不想拖累家人而萌生了輕生念頭。不知道這樣的故事是否正發生在您的生活當中？
自殺族群以65歲以上長者最多
根據衛生福利部公佈本市104年自殺死亡人數為446人，其中男性295人（占66％），女性151人（占34％），自殺族群以「65歲以上」的長者為最高，計94人（占21％），自殺方式則以「吊死、勒死及窒息」最多，計132人（占29.6％）。
而長者的自殺原因以久病不癒、憂鬱傾向及家庭成員因素較多，顯示長者長期承受身體病痛所苦，對未來感到無望感，又擔憂拖累家人的情況下，較不會主動釋放負面情緒，身邊親友往往未能及時關注到家中長者的狀況，而造成憾事發生。
注意是否有憂鬱的徵兆
自殺是可以預防的。當身邊的親友面臨生理及心理壓力事件時，需注意是否有憂鬱的徵兆。倘若出現失眠、食慾不佳、情緒低落、對原本有興趣事務失去活力、對未來產生無望感、甚至提及輕生的念頭，應特別注意。
尤其老年人對於憂鬱情緒較少主動表達，常以身體不適的抱怨為主要表現，這些都使得老年人的情緒及自殺問題被輕忽。若我們能適時的給予關懷與支持，且注意其生活起居作息，安排老人家參與各種合適的團體活動及提供可求助的資源，人人皆可成為挽救生命的守護天使。
5步驟 看、聽、轉、牽、走
有多久沒關心家中長輩了呢？呼籲大家一起成為幸福捕手，只要五個步驟「看、聽、轉、牽、走」，看－觀察自殺危險性；聽－做個關懷的傾聽者；轉－念頭轉個彎，人生大不同；牽－牽出幸福捕手安全網；走－快樂向前走。關心自己及周遭親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或自殺企圖，應儘速至相關精神醫療機構就醫，評估身心健康狀態，適時舒壓。
資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=31195
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