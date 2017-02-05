HBL八強賽 新莊板橋兩地開打中央社 (2017-02-05 13:30)
高中籃球聯賽（HBL）男女甲級8強賽5日兵分二路，在新莊、板橋體育館開打，男子的松山（白衣）至今仍未吞敗，而女子衛冕軍淡商直指3連霸，目標揮軍3月的總決賽。（高中體總提供）中央社記者李宇政傳真 106年2月5日
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