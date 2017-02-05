高中籃球聯賽（HBL）男女甲級8強賽5日兵分二路，在新莊、板橋體育館開打，男子的松山（白衣）至今仍未吞敗，而女子衛冕軍淡商直指3連霸，目標揮軍3月的總決賽。（高中體總提供）中央社記者李宇政傳真 106年2月5日