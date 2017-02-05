火腿隊1號球衣向來都是球隊領導人物所穿，如新庄剛志等，今年陽岱鋼轉隊後，交給齋藤佑樹承襲此背號，而他穿上這背號進牛棚，投球的感覺明顯不同，還有望投火腿隊開幕戰。

隨著隊友大谷翔平因左腳踝傷勢影響，火腿隊少了開幕戰的先發投手人選，齋藤佑樹有機會爭取。

過去被稱為「手帕王子」的齋藤佑樹，進職棒前，不管是高中還是就讀大學，都身穿王牌的1號球衣。

不過進入職棒後，他改穿18號，卻受到傷痛影響表現，這幾年狀況不佳，但今年換了背號，齋藤似乎也改運了。

總教練栗山英樹也稱讚他現在狀況很好，「像他這樣投的話，應該會有不錯成績，明顯球的威力不錯。」