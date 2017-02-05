日職／穿上火腿1號如有神助！ 齋藤佑樹有望投開幕戰NOWnews今日新聞 (2017-02-05 12:14)
火腿隊1號球衣向來都是球隊領導人物所穿，如新庄剛志等，今年陽岱鋼轉隊後，交給齋藤佑樹承襲此背號，而他穿上這背號進牛棚，投球的感覺明顯不同，還有望投火腿隊開幕戰。
隨著隊友大谷翔平因左腳踝傷勢影響，火腿隊少了開幕戰的先發投手人選，齋藤佑樹有機會爭取。
過去被稱為「手帕王子」的齋藤佑樹，進職棒前，不管是高中還是就讀大學，都身穿王牌的1號球衣。
不過進入職棒後，他改穿18號，卻受到傷痛影響表現，這幾年狀況不佳，但今年換了背號，齋藤似乎也改運了。
總教練栗山英樹也稱讚他現在狀況很好，「像他這樣投的話，應該會有不錯成績，明顯球的威力不錯。」
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