MLB／為了趕上春訓 姜正浩願參加勒戒課程NOWnews今日新聞 (2017-02-05 11:38)
大聯盟海盜隊韓籍球星姜正浩季外因酒駕誤事，不但讓他錯失代表國家隊打經典賽的機會，還讓他必須要參加勒戒課程。
姜正浩的經紀人Alan Nero已經告訴匹茲堡當地媒體，姜正浩因酒駕，必須要參加勒戒課程，而他在韓國的駕照也被吊銷。
海盜隊目前還在想辦法讓他可以趕上參加春訓，而若他參加，海盜隊還有一絲希望。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您 飲酒過量有礙健康！※
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