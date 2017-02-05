大聯盟海盜隊韓籍球星姜正浩季外因酒駕誤事，不但讓他錯失代表國家隊打經典賽的機會，還讓他必須要參加勒戒課程。

姜正浩的經紀人Alan Nero已經告訴匹茲堡當地媒體，姜正浩因酒駕，必須要參加勒戒課程，而他在韓國的駕照也被吊銷。

海盜隊目前還在想辦法讓他可以趕上參加春訓，而若他參加，海盜隊還有一絲希望。

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