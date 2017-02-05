MLB／小熊隊春訓熱身賽票價好貴 一張3100元台幣NOWnews今日新聞 (2017-02-05 11:52)
芝加哥小熊隊去年拿下睽違108年的世界大賽冠軍，不過這股熱潮並沒有隨著新球季開始而結束，今年小熊隊春訓票價已是30支球隊之首，一張平均要價100元美金，(約3100元台幣)。
根據美國網站《ticketcity》統計，小熊隊球票是春訓中最貴，他們有4場平均票價超過100元美金。
而3月24日他們將對戰印地安人隊，重演去年世界大賽戲碼，現在一張票要價110元美金。看來這股小熊熱潮，還會延續下去。
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