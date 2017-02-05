中華職棒／富邦悍將情人節活動 12日登場NOWnews今日新聞 (2017-02-05 11:00)
富邦悍將棒球隊首場球星見面會，特別於西洋情人節前的周末舉行，出席球星將穿上帥氣西裝與球迷相見歡，將與球迷朋友共度難忘的情人節，讓球迷將看到球員最時尚的一面！
【BE YOUR GUARDIANS守護情人見面會活動辦法】
一、活動時間：2017年02月12日 (日) 14:00-16:00
二、活動地點：富邦人壽建北大樓1樓大廳
（台北市中山區建國北路二段238號）
三、參與球星：鄭兆行教練、郭勇志教練、申皓瑋、陳仕朋、李宗賢、陳明軒、賴鴻誠、陳凱倫、林威廷、高孝儀
四、報名名額：111名（活動採預先報名制）
五、活動內容：
1、大合照：凡報名成功的球迷，可與10名球員進行大合影
2、拍立得獨照：由10位選手，分別抽出2位球迷，共20位， 可與球員單獨進行拍立得合影。
六、報名方式：即日起至2月8日(三) 23:59，請至 https://goo.gl/forms/M45zIw7R4jhAqy8K2 進行報名，填寫表單完成後，報名人數若超過名額111名，將進行抽籤。
七、注意事項：
1、成功報名者，將於2月9日進行電子郵件通知，2月12日(日)請於13:00-14:00於活動地點進行報到。
2、成功報名者，每位僅能一人拍照一次，將無法攜伴參加。
3、本場次活動為開放活動，即使沒報名成功，也可以至現場一睹球員風采。
4、主辦單位保留更改活動辦法之權利
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