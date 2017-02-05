職業美足NFL 女球迷增至占近半中央社 (2017-02-05 10:56)
（中央社休士頓4日綜合外電報導）陽剛味十足的職業美式足球，近年聚焦於吸引更多年輕女性有成。職業美足聯盟NFL女發言人表示，女性已占球迷總數的45%。
路透社報導，NFL數年前還是男性宰制的天下，但現在聯盟已有2名女教練、2名女性主管、3名女老闆及1名女性首席安全官，雖然人數仍不多，但比起過去，至少已有明顯進步。
NFL市調副總裁法莉絲（Johanna Faries）在5日超級盃前夕、第2屆NFL女子高峰會上說：「我們希望提供球迷豐富的體驗，並思考打造最大的平台，能有機會帶進許多年輕女球迷。」
法莉絲指出，女性目前已占全聯盟球迷數的45%。
據專業體育線上資源網站「運動商務」（AthleticBusiness）的資料，NFL女性觀眾人數，2009到2013年成長了26%。網站還表示，2015年有530萬女性收看超級盃，在總觀眾人數114萬裡占了將近一半。
匹茲堡鋼人、綠灣包裝人、新英格蘭愛國者、達拉斯牛仔及休士頓德州人等隊，是擁有最多女性球迷的幾支主要隊伍。（譯者：中央社陳亦偉）1060205
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Infocus 原廠 電池．m210 infocus．液晶 電視 InFocus．Infocus M210．INFOCUS 320．InFocus In265．InFocus 50吋 1080P．infocus 鋼化膜．鴻海 infocus m2．LTE InFocus M510．Infocus 智慧．infocus m2．INFOCUS 原廠 皮套．InFocus 5吋 LTE．鴻海 infocus m310．infocus m2 軟殼．InFocus M320 手機．手機 InFocus M510．InFocus 電池 in815．Infocus zenfone5．InFocus M510t 亞太．7吋 infocus．Infocus M320．鴻海手機 infocus．InFocus M330．手機 infocus．InFocus IN810 電池．InFocus M510 皮套．infocus m210 電池．InFocus M2 LTE
福原愛今東京迪士尼辦婚禮 王楠全家到場祝賀【北京新浪網】
庫里解釋放棄三分賽原因:已成勇士隊內較量【北京新浪網】
[夢之隊網]大樂透第17013期推薦匯總【北京新浪網】
男子中大樂透2481萬失眠整夜 扮"財神"領獎-圖【北京新浪網】
庫里35分勇士加時失利 考神准三雙國王止連敗【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》