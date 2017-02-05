（中央社休士頓4日綜合外電報導）陽剛味十足的職業美式足球，近年聚焦於吸引更多年輕女性有成。職業美足聯盟NFL女發言人表示，女性已占球迷總數的45%。



路透社報導，NFL數年前還是男性宰制的天下，但現在聯盟已有2名女教練、2名女性主管、3名女老闆及1名女性首席安全官，雖然人數仍不多，但比起過去，至少已有明顯進步。



NFL市調副總裁法莉絲（Johanna Faries）在5日超級盃前夕、第2屆NFL女子高峰會上說：「我們希望提供球迷豐富的體驗，並思考打造最大的平台，能有機會帶進許多年輕女球迷。」



法莉絲指出，女性目前已占全聯盟球迷數的45%。



據專業體育線上資源網站「運動商務」（AthleticBusiness）的資料，NFL女性觀眾人數，2009到2013年成長了26%。網站還表示，2015年有530萬女性收看超級盃，在總觀眾人數114萬裡占了將近一半。



匹茲堡鋼人、綠灣包裝人、新英格蘭愛國者、達拉斯牛仔及休士頓德州人等隊，是擁有最多女性球迷的幾支主要隊伍。（譯者：中央社陳亦偉）1060205