日本四國獨立聯盟今年十分熱鬧，不但是有前中職名將曼尼加盟高知鬥犬隊，前中信兄弟投手教練養父鐵也擔任德島藍短襪隊總教練，現在又有一個去四國看球的理由了！那就是香川橄欖強者隊將首度由美女社長三野環領軍，而她長相超正！還被日網友稱為像是日本演員天海祐希！

三野環是在外商保險公司擔任職務，她說：「不管是棒球還是經營方面我都還是初學者，希望帶給球隊新的氣象，以滿足大家的期待為目標，好好經營球團。」

39歲的三野環看不出已經是一位有16歲女兒的媽媽，她因為熱心於當地高松青年會相關活動，所以被相關人士邀請擔任社長。

不過當她接下此職務，也把原本的工作辭掉，專心擔任球團經營活動。

小學時三野環練過新體操，她的長相跟舞蹈都被相當注目。

而她也提出未來希望球員有「打坐」的習慣，也會一一面談每位球員，強化心理素質。