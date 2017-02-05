本季打出亮眼成績的灰狼超級飛人Zach LaVine傳出不幸傷痛消息，因為左膝十字韌帶撕裂的關係，本季已宣告報銷。

LaVine是在昨日出戰活塞的比賽時受傷，第三節一次突破上籃製造犯規後便一度倒地不起，雖之後仍繼續出賽，但在第四節開賽不到30秒便退場休息，最後該場比賽留下了20分4籃板4助攻的成績。

經過核磁共振的檢查後，灰狼球團在5日宣布LaVine傷勢為左膝十字韌帶撕裂，將進行手術治療，這也代表LaVine本球季已提前結束。

這對灰狼戰力是一大折損，LaVine本季至今出賽47場比賽，平均可以攻下18.9分3.4籃板3助攻，三分球命中率為38.7％，場均可投進2.6記三分球，並曾有單場砍下40分的精彩表現。

LaVine本季的表現證明自己並非只能在灌籃大賽大鳴大放，未來也可能成為聯盟一流明星球員，沒想到在生涯第3年便遭遇如此嚴重傷勢令人不勝唏噓，超級球星LeBron James也對此表達慰問之意。

「雖然和你沒有交情，但兄弟我愛你所展現出來的天賦與能力，希望你能盡快恢復健康，強勢回歸球場。」James在個人推特（Twitter）上如此表示。