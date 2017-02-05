大都會隊內野手Wilmer Flores（弗羅瑞斯）今天贏得薪資仲裁，今年Flores將可拿到220萬美元的年薪，而Flores也是今年第二宗球員贏得薪資仲裁的案例。

25歲的Flores，第一次取得薪資仲裁的資格，他去年年薪52萬6000美元。去年球季Flores出賽103場，守過內野四個位置，打擊率2成67、全壘打16支、49打點，是不錯的成績單。

季後，Flores向大都會隊要求220萬美元的年薪，但大都會隊只願給180萬美元，雙方協商未達共識，因此進入了薪資仲裁，仲裁結果今天出爐，Flores獲勝。

今年薪資仲裁的結果，球隊以三勝二敗，目前還有14名球員仍需要薪資仲裁。