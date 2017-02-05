MLB／大都會隊Flores贏了薪資仲裁NOWnews今日新聞 (2017-02-05 09:30)
大都會隊內野手Wilmer Flores（弗羅瑞斯）今天贏得薪資仲裁，今年Flores將可拿到220萬美元的年薪，而Flores也是今年第二宗球員贏得薪資仲裁的案例。
25歲的Flores，第一次取得薪資仲裁的資格，他去年年薪52萬6000美元。去年球季Flores出賽103場，守過內野四個位置，打擊率2成67、全壘打16支、49打點，是不錯的成績單。
季後，Flores向大都會隊要求220萬美元的年薪，但大都會隊只願給180萬美元，雙方協商未達共識，因此進入了薪資仲裁，仲裁結果今天出爐，Flores獲勝。
今年薪資仲裁的結果，球隊以三勝二敗，目前還有14名球員仍需要薪資仲裁。
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