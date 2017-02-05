巨人隊台灣好手廖任磊一舉一動都受到日本媒體注目，４日他在進行練習時，因為身材高大，即便蹲下來也高１８４公分的堂上剛裕一個頭，無意中跳出日本男子團體放浪兄弟的名曲「Choo Choo TRAIN」。

這首歌主要的舞蹈內容是由類似千手觀音等地相疊而成舞蹈，讓人印象深刻，但廖任磊也沒有刻意要模仿，反而是被日本媒體捕捉到他練球的另一面。

巨人隊春訓將於２月１１日、１２日舉行紅白賽，廖任磊也有機會上場投球，或許有機會對決另一台灣好手陽岱鋼。