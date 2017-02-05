日職巨人隊在台灣好手陽岱鋼加盟後，不少外野手也臨大敵，因為這代表球隊內的競爭會更激烈，龜井善行外野手今年春訓從二軍出發，但他仍留下來進行特打，激勵自己。

龜井去年球季因為下半身受傷，所以只出賽66場，本季陽岱鋼加入後，他可能出賽機會也不多。

而春訓前，龜井還曾說出「不會輸給陽岱鋼」的宣言，但春訓從二軍開始。

龜井表示：「我要好好準備表現自己的球技，敵人是我自己。」