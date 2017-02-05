SBL這個星期移師高雄巨蛋，金門酒廠也在4日迎來主題日「電音趴」，但前役驚喜贏球的他們隔天卻荒腔走板，以68：85慘敗給台灣銀行。

雖然這天觀眾不算踴躍，金酒依然準備了樂團演唱夯曲《帥到分手》，以及調酒師表演等節目，但前役轟垮富邦勇士的外線火砲卻熄火，全場23投只中2，三分球命中率連1成都不到。

台銀贏球關鍵除了20分、21籃板的洋將李恩（Liam Mcmorrow），資深砍將「喇叭」張博勝攻下本季新高28分也讓金酒洩氣，尤其他第三節獨得12分，各種經驗球打的對手不要不要。

台銀賽前已經吞下9連敗，上次贏球已經是去年12月17日10分差擊敗達欣。

另兩場比賽，台灣啤酒射手于煥亞攻下21分，助隊87：65輕取璞園，富邦則是靠著16分、13籃板稍微回魂的歐布萊恩（Patrick O’Bryant）92：79擊退裕隆。