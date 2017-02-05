為備戰3月開打的第四屆世界棒球經典賽，中華隊今天正式飛抵澳洲布里斯本，即將在當地展開集訓，中華隊在加入了岳東華、呂彥青、許凱傑、吳俊杰、王政浩等業餘好手後，勢必在澳洲可就近觀察，並專心備戰。

中華隊預計5、6兩天都是練球行程，7日起將與布里斯本俠盜隊進行5場熱身賽，而一到澳洲機場，就受到大批僑迷熱列歡迎，並一一簽名接受加油聲。